kabel eins 08:30 bis 09:25 Krimiserie Navy CIS Bikini Girl USA 2005 16:9 HDTV Merken Hinter den Kulissen eines Bikini-Wettbewerbs wird die Leiche einer Navy-Angehörigen gefunden. Ducky stellt fest, dass sie in einem Toilettenbecken ertränkt wurde, und dass die junge Frau schwanger war. Selbst die beste Freundin der Toten kann Gibbs und seinem Team keinerlei Hinweise geben, die zur Aufklärung des Mordes beitragen könnten. Durch Zufall entdecken sie Fotos in einem Männermagazin, die zum Verlobten der Freundin führen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sasha Alexander (Agent Caitlin Todd) Larry Cedar (Jason Kaplan) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Stephen Cragg Drehbuch: David J. North Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 6