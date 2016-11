RBB 22:45 bis 00:10 Krimi Polizeiruf 110 Im Sog DDR 1984 20 40 60 80 100 Merken Gertrud Wendenreich, die nicht mehr ganz junge Besitzerin eines Eisenwarengeschäfts, glaubt, in der Beziehung zu dem wesentlich jüngeren Kurt Baumann endlich das Glück ihres Lebens gefunden zu haben. Ihre Liebe macht sie blind für das wahre Wesen und den Charakter ihres jungen Geliebten. Sie will nicht sehen, dass er sie ausnutzt und ein mieser kleiner Dieb ist. Zusammen mit seinem Freund Peter Becher entwendet Kurt Baumann aus dem Lager des Centrum-Warenhauses eine Kiste mit Schlagbohrmaschinen. Sie verstecken das Diebesgut im Gartenhäuschen von Reiner Karsten, der ihnen den Schlüssel dazu überlassen hat. Karsten wird einige Zeit später tot im Park aufgefunden. Oberleutnant Hübner und Oberleutnant Zimmermann ermitteln und Gertrud Wendenreich stürzt in ein Gefühlschaos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Frohriep (Oberleutnant Hübner) Lutz Riemann (Oberleutnant Zimmermann) Marion van de Kamp (Gertrud Wendereich) Jan Spitzer (Hans Wendereich) Hartmut Schreier (Peter Becher) Bernd Bichner (Reiner Karsten) Klaus-Dieter Klebsch (Kurt Baumann) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Edgar Kaufmann Drehbuch: Regina Weicker Kamera: Rolf Sohre Musik: Werner Pauli Altersempfehlung: ab 12

