RBB 20:15 bis 21:45 Krimi Tatort Kaltblütig D 2013 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Roza Lanczeck, die Freundin des Firmenchefs Frank Brenner, kommt bei einem Autounfall ums Leben. Die Spurenlage ist eindeutig: Die Bremsdichtungen des Wagens wurden manipuliert. Also Mord. Als Lena Odenthal und Mario Kopper mit den Ermittlungen beginnen, hören sie nur Liebenswertes über Roza Lanczeck, selbst Katharina Brenner, die Exfrau von Rozas Lebensgefährten Frank Brenner, mochte die junge Frau. Die schwangere Roza und Frank wollten heiraten und andernorts ein neues Leben beginnen. Aber die Indizien sprechen eine andere Sprache: Frank Brenner hat erst am Tag vor dem tödlichen Autounfall an Rozas Wagen gearbeitet und Katharina belastet ihren Exmann: Frank wollte gar nicht heiraten, scheute die Verantwortung für ein Kind und wollte Roza loswerden, gibt sie beharrlich zu Protokoll. Frank Brenner wiederum sagt gar nichts, weigert sich rätselhafterweise auch nach seiner Verhaftung, sich zu verteidigen. Die Sache scheint klar, doch Lena kann nicht glauben, dass Frank Brenners Liebe nur vorgetäuscht war. Sie ermittelt weiter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ulrike Folkerts (Hauptkommissarin Lena Odenthal) Andreas Hoppe (Hauptkommissar Mario Kopper) Götz Schubert (Frank Brenner) Anna Loos (Katharina Brenner) Sandra Borgmann (Anne Brenner) Peter Espeloer (Peter Becker) Karolina Lodyga (Roza) Originaltitel: Tatort Regie: Andreas Senn Drehbuch: Christoph Darnstädt Kamera: Jürgen Carle Musik: Johannes Kobilke