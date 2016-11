RBB 10:40 bis 12:10 Familienfilm Das Traumhotel - Überraschung in Mexiko D, A 2005 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die elegante Hotelmagnatin Dorothea von Siethoff unternimmt mit ihrem Neffen, dem Hotelmanager Markus Winter, eine Reise nach Mexiko. Dort will sie das Jubiläum ihres örtlichen Luxushotels miterleben und nach ungewöhnlichen Kunstwerken für ihre zahlreichen Hotels suchen. Doch für Markus wird zunächst nichts aus dem erhofften Kultururlaub: Weil der Manager des Hotels in Mexiko erkrankt ist, muss er vorübergehend den Chefposten übernehmen. Immerhin werden namhafte Gäste erwartet, wie etwa die Schauspielerin Norma Wood, die sich allerdings als überaus zickige Diva entpuppt. Erst als sie den allein erziehenden Vater Matthias kennen lernt, dessen Sohn Joshi seit der Trennung der Eltern nicht mehr spricht, scheint sie langsam aufzutauen. Unterdessen hat Dorothea einen Begleiter gefunden, der anstelle von Markus mit ihr auf "Kunst-Schatzsuche" gehen soll: Bereits am Flughafen begegnete sie ihrer Jugendliebe, dem Abenteurer und Mexiko-Experten Julian von Behrenberg wieder, der sich sofort anbietet, Dorothea mit den interessantesten Künstlern der Gegend bekannt zu machen. Schon bald keimt die alte Liebe zwischen den beiden wieder auf. Obwohl Dorothea im siebten Himmel schwebt, ist Markus darüber alles andere als erfreut. Er traut dem mittellosen Charmeur nicht über den Weg. Aber auch Markus findet in der Hotelangestellten Esmeralda eine überaus charmante Assistentin und zieht damit die Eifersucht ihres Freundes, des sympathischen Empfangschefs Charles auf sich. Als in all dem Trubel auch noch Markus' Tochter Leonie im Hotel auftaucht, beginnt das Fass überzulaufen. Markus findet heraus, dass Julian einst im Gefängnis saß und auch in Mexiko Kontakte zu sehr dubiosen Personen unterhält. Er ahnt Böses. Zum Glück können alle Missverständnisse und Verwicklungen bis zum großen Hoteljubiläum aufgeklärt werden und Markus muss sich eingestehen, dass er die Kraft der Liebe unterschätzt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Kohlund (Markus Winter) Ruth-Maria Kubitschek (Dorothea von Siethoff) Michael Gwisdek (Julian von Behrenberg) Miriam Morgenstern (Leonie Winter) Carolina Vera (Esmeralda) Manuel Witting (Charles) Antje Schmidt (Norma Wood) Originaltitel: Das Traumhotel Regie: Marco Serafini Drehbuch: Brigitte Blobel Kamera: Bernd Neubauer Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 6