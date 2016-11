BR Fernsehen 03:05 bis 03:35 Magazin Unkraut Müll ohne Ende: Wer stoppt den Verpackungswahn? / Online-Handel: Boom auf Kosten der Umwelt? / Mogelpackung: Wie öko ist der Gelbe Sack? / Warenwelt: Muss eigentlich alles verpackt sein? / "Unkraut"-Tipp: verpackungsfrei einkaufen D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Schöne neue Konsumwelt: Einkaufen per Mausklick wird immer beliebter, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit. Der Onlinehandel meldet neue Rekordumsätze. Und damit die Waren gut und sicher beim Kunden zu Hause ankommen, braucht es jede Menge Verpackungen. Der Supermarkt ist mittlerweile eine Welt aus Aluminium, Papier und Plastik.. Dazu kommt noch die Becher-Flut durch so genannte "To Go-Getränke". Allein durch Verpackungen fallen in Deutschland pro Jahr knapp 18 Millionen Tonnen Müll an. Deutschland produziert immer mehr Abfall. Mit dieser Problematik befasst sich derzeit die "Woche zur Müllvermeidung" mit zahlreichen Aktionen. Wie kann die Politik die Auswirkungen auf die Umwelt mindern, und worauf sollte jeder Einzelne achten? "Unkraut"-Moderatorin Karin Kekulé schaut hinter die Kulissen des Frachtzentrums in Aschheim nördlich von München. Außerdem besucht sie den ersten verpackungsfreien Supermarkt in München. Hier bekommt sie jede Menge Tipps, wie man ökologisch und nachhaltig einkaufen kann - ohne Müll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Karin Kekulé Originaltitel: Unkraut

