Rola El-Halabi, doppelte Boxweltmeisterin Deutschlands, übersteht 2011 den schwersten Angriff: Ihr Stiefvater schießt auf ihre Hände und Knie, um ihre Karriere als Boxerin zu beenden. Doch sie gibt nicht auf, kämpft sich mit eisernem Willen zurück in den Ring und besiegt ihr Schicksal. Als Einjährige kommt Rola El-Halabi 1986 mit ihren Eltern, die vor dem Bürgerkrieg im Libanon fliehen, nach Deutschland. Kurz darauf lässt der Vater Frau und Kinder sitzen und kehrt zurück in den Libanon. Rolas Mutter lernt bald den Exil-Libanesen Hicham "Roy" El Halabi, der sie heiratet. Rola ist acht Jahre, als ihr Stiefvater sie zum Thaiboxen mitnimmt. Das kleine Mädchen entwickelt großes Talent in dieser Männerwelt, steht mit 14 erstmals im Ring. Eine steile Karriere beginnt. Der Stiefvater wird ihr Manager. Bald schafft sie es von der Amateur- in die Profiliga. Bei ihrem ersten WM-Kampf ist sie gerade 19 Jahre alt. Der Stiefvater ist streng zu Rola. Als sie mit 25 Kosta kennenlernt, verbietet er ihr, sich mit ihm zu treffen. Erstmals in ihrem Leben widersetzt sie sich und trennt sich von ihm als ihrem Manager. Ihr nächster Kampf am 1. April 2011 wird ohne Roy stattfinden. Doch mit einer Pistole in der Hand dringt der Stiefvater in Rolas Kabine ein und schießt auf ihre Knie, Hände und Füße. Zwei Jahre kämpft Rola gegen ein Leben im Rollstuhl, schafft es wieder in den Boxring und besiegt ihr Schicksal. Heute sind Rola und Kosta verheiratet, haben eine Tochter und betreiben eine Sportakademie in Ulm.