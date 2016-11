BR Fernsehen 12:00 bis 13:30 Liebesfilm Auf den Spuren der Vergangenheit D 2004 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Ein vornehmes Landgut in England. Hier kümmert sich die junge, attraktive Ärztin Kate Spellman gemeinsam mit ihrem Vater um den Besitzer des Anwesens, den alten Thaddeus Hartington. Thaddeus leidet an einer schweren Herzkrankheit, doch bevor er sich einer ebenso lebensnotwendigen wie risikoreichen Operation unterziehen will, hat er einen Herzenswunsch: Er will sich endlich mit seinem Sohn David versöhnen, der vor vielen Jahren nach einem schweren Streit das elterliche Haus verließ und seitdem spurlos verschwunden ist. Kate beginnt Nachforschungen über Davids Aufenthaltsort anzustellen. Mithilfe des Anwalts Lester, einem Studienfreund Davids, gelingt es ihr schließlich, die Fährte des verschollenen Sohns aufzunehmen: David lebt mit seinem Sohn Jeffrey in einer südenglischen Kleinstadt, wo er eine antiquarische Buchhandlung betreibt. Bei der ersten Begegnung mit Kate erweist sich der eigenbrötlerische David als sarkastischer Misanthrop. Erst nachdem es Kate gelungen ist, sich mit Jeffrey anzufreunden, gewinnt sie allmählich auch Davids Vertrauen. Als sie ihm kurz darauf aus einer geschäftlichen Zwickmühle helfen kann, ist das Eis endgültig gebrochen - die beiden verlieben sich. Durch Kate scheint David endlich einen Weg aus seiner Verbitterung zu finden. Kate hingegen steckt in einem moralischen Dilemma: Wie soll sie David beibringen, dass sie ursprünglich im Auftrag seines ungeliebten Vaters unterwegs war? Immer wieder versucht sie, ihm die Wahrheit zu sagen - und bringt es dann doch nicht übers Herz. Dann aber taucht unerwartet Lester auf. Von ihm erfährt David die ganze Wahrheit über Kates "Auftrag". Enttäuscht wendet David sich von Kate ab. Die Beziehung der beiden scheint zu Ende, noch ehe sie richtig begonnen hat. Kate reist zurück nach Hause, um Thaddeus von seinem Sohn und seinem Enkel zu berichten. Aber auch David lassen die neu geweckte Erinnerung an seinen Vater sowie die Sehnsucht nach Kate nicht mehr los: Nach langem Zaudern wagt er den Schritt, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ursula Buschhorn (Kate Spellman) Ralf Bauer (David) Günther Schramm (Thaddeus) Jimi Blue Ochsenknecht (Jeffrey) Carin C. Tietze (Patricia) Bernd Herzsprung (Dr. Spellman) Carl Heinz Choynski (Henry) Originaltitel: Auf den Spuren der Vergangenheit Regie: Sharon von Wietersheim Drehbuch: Sharon von Wietersheim Kamera: Axel Block Musik: Dominic Ghanbar-Khan, Matthias Ruckdäschel Altersempfehlung: ab 6