SAT.1 Gold 23:15 bis 01:00 Krimi Der Bulle von Tölz: Liebespaarmörder D 2002 20 40 60 80 100 Merken An einem Badesee liegen Julia und ihr Freund - ermordet. Der Mord weckt bei Benno Erinnerungen an einen ähnlichen Fall, der zehn Jahre zurückliegt. Damals wurde der geistig zurückgebliebene Lois Flicker - gegen Bennos Überzeugung - als Täter verurteilt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ottfried Fischer (Kommissar Benno Berghamme) Katerina Jacob (Sabrina Lorenz) Ruth Drexel (Resi Berghammer) Diana Körner (Staatsanwältin Dr. Zirner) Rolf Hoppe (Dr. B. Schwaninger sen.) Harald Posch (Dr. R. Schwaninger jun.) Frederic Welter (Tom Reif) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Werner Masten Drehbuch: Ralph Werner Kamera: Reiner Lauter Musik: Uli Kümpfel Altersempfehlung: ab 6

