SAT.1 Gold 22:15 bis 23:15 Krimiserie Kommissar Rex Baby in Gefahr D, A 2000 16:9 Dolby Digital Nina Martin, eine erfolgreiche Opernsängerin, will in Wien ihr Comeback vorbereiten. Mit ihrem Baby samt Kindermädchen steigt sie im Hotel Imperial ab. Auch Paul Prantz, ein hochverschuldeter Spieler, mietet sich dort ein. Er hat einen teuflischen Plan ausgeheckt: Mit seiner Frau entführt er Ninas Baby. Kurz darauf geht die erste Lösegeldforderung ein. Doch die Geldübergabe scheitert - die Entführer werden nervös. Brandtner und Rex müssen schnell handeln. Schauspieler: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Graf) Alexander Radszun (Paul Prantz) Frederike Haas (Claudia Prantz) Nicole Ansari (Nina Martin) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Michi Riebl Drehbuch: Peter Hajek, Peter Moser Kamera: Gerald Liegel Musik: Gerd Schuller Altersempfehlung: ab 12