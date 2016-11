SAT.1 Gold 17:45 bis 18:40 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Mord in bester Gesellschaft USA 1991 2016-11-29 11:40 Merken Ein Mord in einem exklusiven Herrenklub, dem auch ein Freund Jessicas angehört, löst bei den Mitgliedern große Bestürzung aus. Jessica wird gebeten, sich des Falls anzunehmen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Robin Dearden (Lisa Sutton) John Kapelos (Lt. Howard Tartarus) Norman Lloyd (Philip Arkham) John McMartin (Winston Devermore) Nicholas Pryor (Theo Cayle) James Sutorius (Lawrence Cayle) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Jerry Jameson Drehbuch: Michael Straczynski Kamera: Peter Salim Musik: Jeff Sturges Altersempfehlung: ab 6