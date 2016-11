SAT.1 Emotions 01:50 bis 03:30 Thriller Jack the Ripper - Eine Frau jagt einen Mörder D 2016 2016-11-29 10:40 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die junge Fotografin Anna Kosminski verlässt 1888 Hamburg, um in London einen Neuanfang zu wagen. Ihre Ankunft im Armenviertel Whitechapel gleicht einem Alptraum: Ein Mörder, der sich "Jack the Ripper" nennt, hat fünf Frauen grausam getötet und verstümmelt - und Annas Bruder Jakob soll der Täter sein! Anna ist von seiner Unschuld überzeugt und setzt alles daran, das auch zu beweisen. Doch die Polizei glaubt ihr nicht, und bei ihren Recherchen kommt sie dem Ripper gefährlich nah. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sonja Gerhardt (Anna Kosminski) Vladimir Burlakov (Jakob Kosminski) Nicolas Farrell (Samuel Harris) Falk Hentschel (Frederick Abberline) Sabin Tambrea (David Cohen) Peter Gilbert Cotton (Ronald Briggs) Funda Vanroy (Mary Jane Kelly) Originaltitel: Jack the Ripper Regie: Sebastian Niemann Drehbuch: Holger Karsten Schmidt Kamera: Gerhard Schirlo Altersempfehlung: ab 12

