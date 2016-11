SAT.1 Emotions 10:55 bis 12:30 Komödie Diamanten küsst man nicht D 1997 2016-12-03 07:25 16:9 20 40 60 80 100 Merken Meisterdiebin Charlie ist zwar hochschwanger, aber pirscht sich dennoch an den spektakulärsten Diamanten der Welt, den "Orloff", heran. Noch während des Einbruchs setzen die Wehen ein - ihr kleiner Sohn kommt im Knast zur Welt und wächst bei Tante Ruth auf. Nach ihrer abgebrummten Gefängnisstrafe will Charlie ein ganz normales Leben führen, aber dann läuft ihr Robert, der im Museum die Alarmanlage für den Stein überwacht, über den Weg ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Meret Becker (Charlie) Martin Lindow (Robert) Nicole Heesters (Ruth) Laszlo Horwitz (Michael) Marion Breckwoldt (Roberta) Originaltitel: Diamanten küßt man nicht Regie: Ulrich Stark Drehbuch: Martin Rauhaus Kamera: Achim Poulheim Musik: Birger Heymann Altersempfehlung: ab 12