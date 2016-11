SAT.1 Emotions 08:30 bis 09:15 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 213 D 2011 16:9 HDTV Merken Seit dem Tod ihrer Mutter beschäftigt sich Susanne Degele start mit Übersinnlichem - worunter ihre Ehe leidet. Conrad nimmt sich der Patientin behutsam an. Weil die Messwerte manipuliert sind, lässt Conrad die Dosis seines Patienten stark erhöhen, und Saskia wähnt sich an ihrem Ziel. Doch Henning und Shirley haben inzwischen Beweise für eine Manipulation der Studie gefunden! Und Laura und Daniel wollen auf einem Ausflug ihre Unstimmigkeiten beseitigen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Corinna Binzer (Vroni Lechner) Maike von Bremen (Dr. Isabelle Jung) Daniel Buder (Daniel Lechner) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Dieter Laske Kamera: Ulli Köhler, Mike Clayton Musik: Curt Cress