SAT.1 Emotions 06:05 bis 06:25 Comedyserie Will & Grace Auf Sparflamme USA 2004 Merken Als Jack erfährt, dass sich Will und Larry bei einem Kochkurs angemeldet haben, will er unbedingt mitmachen. Zum Kurs erscheint dann Larry mit seinem Mann Joe, Jack mit seinem neuen festen Freund Stuart und Will allein. Erst als sich Adam mit einiger Verspätung einfindet, hebt sich Wills Laune beträchtlich - bis er beobachtet, wie Jack Adam Geld gibt. Überzeugt, dass Jack Adam für ihn gekauft hat, jagt er Adam vor die Tür. Aber Jack ist unschuldig ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric McCormack (Will Truman) Debra Messing (Grace Elizabeth Adler) Sean Hayes (Jack McFarland) Megan Mullally (Karen Walker) Stacy Galina (Debbie) Tim Bagley (Larry) Jerry Levine (Joe) Originaltitel: Will & Grace Regie: James Burrows Drehbuch: David Kohan, Max Mutchnick, Gary Janetti Kamera: Tony Askins Musik: Jonathan Wolff