sixx 23:30 bis 00:25 Serien The Royals (Nun), Ist Das Ding Heut Wiederum Erschienen? USA 2015 2016-11-28 03:15 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge König Cyrus ist von seiner Bestrahlung genervt. Außerdem möchte er alles daran setzen, das Vermächtnis von König Simon zu zerstören. Zum Glück muntert ihn das Dienstmädchen Violet auf, denn sie sorgt nicht nur dafür, dass er sich gesund ernährt. Indes trifft sich Eleanor mit ihrer neuen Freundin Mandy und beschließt, zunächst auf Männer zu verzichten. Jasper ist wenig erfreut, als er Mandy sieht - offenbar sind sie alte Bekannte. Schauspieler: Elizabeth Hurley (Königin Helena) William Moseley (Prinz Liam) Alexandra Park (Prinzessin Eleanor) Jake Maskall (Cyrus) Tom Austen (Jasper) Oliver Milburn (Ted) Andrew Bicknell (Lucius) Originaltitel: The Royals Regie: Mark Schwahn Drehbuch: Mark Schwahn Musik: Siddarta Khosla Altersempfehlung: ab 12