sixx 22:00 bis 22:30 Comedyserie Sex and the City Von Mäusen und Menschen USA 2004 Für Samantha beginnt die Chemotherapie. Das Grauen ist perfekt, als sie in einem sehr intimen Moment Haare zu verlieren beginnt. Carrie ist indes überrascht, wie sehr sie Sams Krankheit mitnimmt. Als Aleksandr unsensibel reagiert, rastet Carrie aus. Nachdem Charlottes und Harrys Versuche, ein Baby zu bekommen, wieder einmal gescheitert sind, ist Charlotte der Verzweiflung nahe. Beim Joggen im Park macht sie die Bekanntschaft einer kleinen Hundedame namens Elizabeth Taylor ... Schauspieler: Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) Kim Cattrall (Samantha Jones) Kristin Davis (Charlotte York) Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) Dana Ivey (Trudy Stork) Mikhail Baryshnikov (Aleksandr Petrovsky) David Eigenberg (Steve Brady) Sprecher: Irina von Bentheim (Carrie Bradshaw) Katarina Tomaschewsky (Samantha Jones) Gundi Eberhard (Charlotte York) Originaltitel: Sex and the City Regie: Michael Engler Drehbuch: Jenny Bicks Kamera: Michael Spiller, John Thomas Musik: Bob Christianson, Didier Rachou Altersempfehlung: ab 12