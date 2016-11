sixx 20:55 bis 21:25 Comedyserie Sex and the City Es werde Licht USA 2003 Merken Carrie lässt sich auf eine Affäre mit Aleksandr Petrovsky ein. Sie genießt die Aufmerksamkeit, mit der ihr Lover sie überhäuft - wenngleich sie sich die Frage stellt, ob sie die Einzige ist, die in diesen Genuss kommt ... Samantha befürchtet indessen, dass ihre Beziehung zu Smith zu intensiv wird. Um sich zu beweisen, dass er eigentlich nicht das ist, was sie braucht, greift sie spontan zu, als sich die Gelegenheit zu einem kleinen Seitensprung mit ihrem Ex Richard ergibt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) Kristin Davis (Charlotte York) Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) Kim Cattrall (Samantha Jones) Jason Lewis (Smith Jerrod) David Eigenberg (Steve Brady) Blair Underwood (Dr. Robert Leeds) Sprecher: Irina von Bentheim (Carrie Bradshaw) Katarina Tomaschewsky (Charlotte York) Gundi Eberhard (Miranda Hobbes) Originaltitel: Sex and the City Regie: Michael Patrick King Drehbuch: Michael Patrick King Kamera: Michael Spiller, Florian Ballhaus Musik: Douglas J. Cuomo, Didier Rachou Altersempfehlung: ab 12