sixx 20:15 bis 20:55 Comedyserie Sex and the City Die Nummer Eins USA 2003 Carrie lernt den eigentümlichen Künstler Aleksandr Petrovsky kennen, der sie einige Tage später zu einem nächtlichen Essen mit anschließendem Galeriebesuch einlädt. Carrie zögert zunächst - Aleksandr entpuppt sich jedoch bald als überaus interessant, intelligent und humorvoll ... Indes steht Bradys erster Geburtstag ins Haus, und Miranda veranstaltet eine Party. Robert schenkt ihr einen Keks, auf dem "Ich liebe dich" steht. Plötzlich wird ihr klar, wen sie wirklich liebt ... Schauspieler: Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) Kristin Davis (Charlotte York) Kim Cattrall (Samantha Jones) Mikhail Baryshnikov (Aleksandr Petrovsky) Blair Underwood (Dr. Robert Leeds) David Eigenberg (Steve Brady) Sprecher: Irina von Bentheim (Carrie Bradshaw) Katarina Tomaschewsky (Miranda Hobbes) Gundi Eberhard (Charlotte York) Originaltitel: Sex and the City Regie: David Frankel Drehbuch: Michael Patrick King Kamera: Michael Spiller, Florian Ballhaus Musik: Douglas J. Cuomo Altersempfehlung: ab 12