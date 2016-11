sixx 17:25 bis 18:20 Serien Hart of Dixie Der Wettkampf und die Beziehung USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Zoe ist fest davon überzeugt, dass George und sie füreinander bestimmt sind. Er betrachtet die Sache jedoch eher nüchtern. Unterdessen werden die Pärchenkonstellationen für den Bluebell Battle bekannt gegeben. Das Ergebnis wird von den Beteiligten mürrisch hingenommen: Zoe kämpft an Wades Seite, während George mit Lemon ein Team bildet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Bilson (Dr. Zoe Hart) Jamie King (Lemon Breeland) Cress Williams (Lavon Hayes) Scott Porter (George Tucker) Wilson Bethel (Wade Kinsella) Peter Mackenzie (Reverend Peter Mayfair) McKaley Miller (Rose Hattenbarger) Originaltitel: Hart of Dixie Regie: Ron Lagomarsino Drehbuch: Alex Katsnelson, Leila Gerstein Kamera: Jeff Jur Musik: Jeremy Adelman Altersempfehlung: ab 6