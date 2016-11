Hessen 01:45 bis 03:15 Dokumentation Entdeckungen in Kassel und Umgebung Metropole Nordhessens inmitten einzigartiger Natur D 2014 Untertitel Live TV Merken Die Wasserspiele und das Schloss im malerischen Bergpark Wilhelmshöhe, der überdimensionale Herkules und die alle fünf Jahre stattfindende Kunstausstellung documenta - das sind Dinge, die unweigerlich mit Kassel verbunden werden. Es gibt aber noch viele weitere Geschichten und Besonderheiten über die Stadt an der Fulda zu erzählen. Der Film schaut auch über den Tellerrand hinaus. Denn vor den Toren Kassels befinden sich Naturparadiese, die Ihresgleichen suchen: der Habichtswald im Nordwesten mit dem beeindruckenden Dörnberg oder weiter östlich der Kaufunger Wald, das Naturschutzgebiet im Nordhessischen Bergland mit besonders artenreichen Wäldern und vielen buntblühenden Bergwiesen. Am märchenhaftesten ist sicher der Reinhardswald im Norden Kassels. Altehrwürdige Baumriesen und mächtige Burgen gilt es hier zu entdecken, aber auch viele Menschen, die tief mit ihrer Heimat verwurzelt sind und Spannendes zu berichten wissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Entdeckungen in Kassel und Umgebung

