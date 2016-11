Hessen 20:15 bis 21:45 Reise Wunderschön! Usedom - Inselschönheit in der Ostsee / Naturschönheiten und Geheimnisse / Künstler und Kaiser / Spuren der Vergangenheit D 2012 Untertitel HDTV Merken Schon Kaiser und Künstler genossen ihre Sommerfrische auf Usedom und schwärmten von langen weißen Stränden, unberührter Natur, prächtigen Seebädern und idyllischen Fischerdörfern. Tamina Kallert erkundet die Ostsee-Insel zusammen mit dem Naturführer Gunnar Fiedler: Sie entdecken die Halbinsel "Lieper Winkel", machen einen Segeltörn durch das stille Achterwasser und besichtigen eine Bio-Käserei und eine Keramik-Werkstatt. Sie erklimmen den höchsten Berg der Insel und suchen nach den Spuren der versunkenen Stadt Vineta, dem "Atlantis der Ostsee". Ihre gemeinsame Inseltour führt sie schließlich auch in die schönen alten Kaiserbäder Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wunderschön! Regie: Ulrike Bartels