Hessen 09:00 bis 09:20 Magazin Sportschau Bundesliga am Sonntag 12. Spieltag: Schalke 04 - Darmstadt 98, Hertha BSC - FSV Mainz 05 D 2016 Live TV Merken Die Sonntagsspiele in der Fußball-Bundesliga, aktuelle und ausführliche Berichte: FC Schalke 04 - Darmstadt 98 Hertha BSC Berlin - 1. FSV Mainz 05. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Gerhard Delling Originaltitel: Sportschau - Bundesliga am Sonntag