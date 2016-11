MDR 23:55 bis 01:50 Drama Simon S, DK, D, N 2011 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Simon lebt mit seinen Eltern auf einem Hof nahe Göteborg. Der verträumte Junge fühlt sich oft fremd in der Familie. Als er die höhere Schule in der Stadt besuchen darf, freundet er sich mit Isak an, dem Sohn eines betuchten jüdischen Buchhändlers, der aus Nazi-Deutschland geflohen ist. Als der 2. Weltkrieg auch Schweden erreicht, verflechten sich die Schicksale beider Familien. Erst sehr spät erfährt Simon, dass er adoptiert wurde. Sein Vater ist ein deutscher Jude. Simon begibt sich auf die Suche nach ihm. Südschweden, kurz vor dem Ausbruch des 2. Weltkriegs: Simon Larsson (Bill Skarsgard) lebt mit seinen Eltern Karin (Helen Sjöholm) und Erik (Stefan Gödicke) in einem kleinen Haus an der Küste vor Göteborg. Die Eltern sind einfache, aber liebevolle und prinzipientreue Menschen. Während der Vater, ein bodenständiger Arbeiter, ihn am liebsten zum Handwerker machen würde, ist Simon ein Bücherwurm. Oft hat er das Gefühl, nicht in die Familie zu passen. Sein bester Freund ist eine Eiche, in deren Krone er sich in seine eigene Traumwelt flüchtet. Mutter Karin unterstützt und fördert ihren Jungen so gut sie kann. Dank ihrer Hilfe geht er schließlich auf die höhere Schule in der Stadt, wo er sich mit Isak (Karl Linnertorp) anfreundet, dem Sohn des reichen Buchhändlers Ruben Lentov (Jan Josef Liefers). Isaks Familie ist aus Nazi-Deutschland geflohen und hat in Schweden eine neue Heimat gefunden. Simon lernt durch die Lentovs eine Welt der Bildung und Kultur kennen, Ruben nimmt ihn an wie einen zweiten Sohn. Erik kümmert sich dagegen um Isak. Dann bricht der 2. Weltkrieg aus. Isak, durch die Flucht traumatisiert, zieht sich zurück. Ruben bringt ihn bei den Larssons unter. Beide Familien wachsen immer mehr zusammen und ihre Schicksale verflechten sich über Jahrzehnte hinweg. Erst spät - nach dem Krieg - erfährt Simon, dass er adoptiert wurde und einen jüdischen Vater hat. Gemeinsam mit Ruben Lentov fährt er nach Berlin, auf der Suche nach seinen Wurzeln. Dabei taucht er in eine Welt der Kultur und Musik ein, die ihn auch nach seiner Rückkehr nach Schweden nicht mehr loslassen wird. "Simon" ist die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellerromans von Marianne Fredriksson, die die Geschichte zweier sehr verschiedener Familien schildert, deren Schicksale sich vor dem Hintergrund des 2. Weltkrieges über Jahrzehnte hinweg miteinander verbinden. Regisseurin Lena Ohlin erzählt in ihrer poetischen Inszenierung von Privatem, in dem sich Politisches spiegelt. Sie fand dafür brillante Bilder und hervorragende Schauspieler. Der film-dienst lobt: "Bill Skarsgard vermittelt adäquat die Verwirrung des heranwachsenden Simon, während Jan Josef Liefers (er lernte extra schwedisch) mit Energie, Weltgewandtheit und Eloquenz eine ungeheure Präsenz entfaltet". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Skarsgård (Simon) Helen Sjöholm (Karin) Jan Josef Liefers (Ruben) Stefan Gödicke (Erik) Karl Linnertorp (Isak) Erica Löfgren (Klara) Katharina Schüttler (Iza) Originaltitel: Simon och ekarna Regie: Lisa Ohlin Drehbuch: Marnie Blok, Linda Aronson, Marianne Fredriksson, Lisa Ohlin, Oskar Söderlund Kamera: Dan Lastsen Musik: Annette Focks

