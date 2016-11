MDR 08:50 bis 09:40 Serien In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Lebenslinien D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Niklas' Patientin Bella Hawemann ist schwanger - mit Zwillingen. Darüber ist die lebensfrohe Frau überglücklich. Doch bei einer Routineuntersuchung werden Niklas Ahrend und die Assistenzärztin Theresa Koshka auf eine unerwartete Besonderheit aufmerksam. Nun ist die werdende Mutter ganz ausser sich und hält damit besonders die sonst distanzierte Theresa auf Trab. Chefärztin Karin Patzelt will nach ihrer schicksalshaften Entdeckung Gewissheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roy Peter Link (Dr. Niklas Ahrend) Sanam Afrashteh (Dr. Leyla Sherbaz) Mike Adler (Dr. Matteo Moreau) Philipp Danne (Ben Ahlbeck) Stefan Ruppe (Elias Bähr) Mirka Pigulla (Julia Berger) Juliane Fisch (Elly Winter) Originaltitel: In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Regie: Franziska Hörisch Drehbuch: Henning Köhn Kamera: Michael Ferdinand Musik: Curt Cress, Manuel Mayer