MDR 05:45 bis 06:15 Regionales Unterwegs in Thüringen Unterwegs in Erfurt Unterwegs in Erfurt D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Die ersten frostigen Nächte, regennass taumeln die letzten Blätter von den Bäumen. Unterwegs in Thüringen-Moderatorin Steffi Peltzer-Büssow sucht schon mal Handschuhe und Mütze raus und träumt von schönen warmen Plätzchen. Und weil es zum Seele-Wärmen und Wetter-Austricksen nicht immer die heimische Stube sein muss, ist sie mit dem Kamera-Team in Erfurt unterwegs. Los geht es in der mollig warmen Backstube von Hartmut Priemer an der Krämerbrücke. Selbst wenn es draußen noch dunkel ist, wird hier schon geknetet, gerollt und gebacken; eine gemütlichere, duftende Frühstücks-Genuss-Ecke kann sich die Moderatorin gar nicht vorstellen. So gestärkt geht es weiter in die tropisch warmen Schauhäuser des egaparks, wo Schmetterlinge den Herbstblues wegflattern und der Insekten-Nachwuchs erstmal "auf die Leine gehängt" wird. Auch die Erdmännchen im Erfurter Zoopark suchen die Wärme - entspannt recken sie ihre Bäuche unter die Wärmelampen - gern auch in im großen Familienkreis. Von wärmebedürftigen Exoten und herzerwärmenden Lampionumzügen, von riesigen Gewächshäusern und gemütlichen Puppenstuben, von Kletterwänden und Winterleuchten erzählt Steffi Peltzer-Büssow in der Sendung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Steffi Peltzer-Büssow Originaltitel: Unterwegs in Thüringen