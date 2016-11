WDR 08:30 bis 09:30 Magazin Planet Wissen Bazaaristan - vom Glanz der Schattenwirtschaft D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Ein Bild wie aus der Apokalypse: Hunderte Menschen wühlen im Abfall der afrikanischen Millionenstadt Lagos. Jeder von ihnen ist auf einen anderen Rohstoff spezialisiert. Sie sind typische Vertreter der Schattenwirtschaft, tauchen in keiner Statistik auf, zahlen keine Steuern und sind nicht registriert. Sie sind informelle Arbeiter, ein Teil der informellen Wirtschaft, in der der Großteil der Menschen in Afrika arbeitet. Für den Wirtschaftswissenschaftler Michael Grimm steht deshalb fest: Diese informellen Kleinstunternehmer können mit ihrem Engagement, unternehmerischen Mut und ihrer Kreativität Afrika aus der Armut führen. Gäste im Studio: Prof. Dr. Michael Grimm, Wirtschaftswissenschaftler, Universität Passau Uche Akpulu, Bio-Chemiker, Bayerischer Flüchtlingsrat In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Caro Matzko, Rainer Maria Jilg Gäste: Gäste: Prof. Dr. Michael Grimm (Wirtschaftswissenschaftler, Universität Passau), Uche Akpulu (Bio-Chemiker, Bayerischer Flüchtlingsrat) Originaltitel: Planet Wissen