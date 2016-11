WDR 22:15 bis 22:45 Dokumentation Adolf Sauerland. Ein Mann, kein Wort? Wie Duisburgs ehemaliger Oberbürgermeister das Loveparade-Unglück heute sieht D 2016 2016-12-03 13:25 Stereo Untertitel HDTV Merken Zum ersten Mal nach seiner Abwahl 2012 äußert sich Adolf Sauerland, der ehemalige Oberbürgermeister von Duisburg, vor einer Kamera. Was wurde aus ihm? Und wie sieht er das Loveparade-Unglück und seine eigene Verantwortung heute? Die Suche nach Adolf Sauerland führt in den Duisburger Stadtteil Wehofen. Wer hier mit seiner Familie eine Urlaubsreise buchen möchte, kann dies jetzt beim ehemaligen Oberbürgermeister der Stadt erledigen. Adolf Sauerland betreibt dort mit seiner Frau die Reiseagentur 'Sauerland'. Fast nichts erinnert an die Zeit nach der Loveparade, als Adolf Sauerland über ein Jahr lang ausgebuht, ausgepfiffen und heftig kritisiert wurde. Er hatte sich nach der Katastrophe nicht direkt im Namen der Stadt bei den Angehörigen entschuldigt, war nicht zurückgetreten und hat bis heute keine Verantwortung übernommen - weder moralisch noch politisch. "Ich war damals für alle der, der '21 Menschen auf dem Gewissen hatte', der die Loveparade unbedingt wollte." Er habe ab dem ersten Tag Morddrohungen bekommen. "Und dann sagen die Leute, ich hätte so reagieren müssen wie immer. Na, das ging nicht", sagt Adolf Sauerland heute dem WDR. Inzwischen steht fest, einen Strafprozess, eine juristische Aufarbeitung des Loveparade-Unglücks wird es wohl nicht geben. Damit gibt es bislang nur einen, der in Duisburg Konsequenzen trägt, allerdings nicht freiwillig: "Natürlich hätte ich mir einen Prozess gewünscht, damit die, die wirklich Verantwortung tragen, auch zur Rechenschaft gezogen werden. Dann wäre es endlich zu Ende gewesen", ist sich Adolf Sauerland sicher. Die Reportage ist eine Langzeitbeobachtung der WDR-Autorin Eva Müller. Seit der Katastrophe vor sechs Jahren begleitet sie den ehemaligen Oberbürgermeister mit der Kamera. Sie will dabei wissen: War es ein Fehler, so lange weiterzumachen? Hätte er früher zurücktreten müssen? Wie sieht er das alles heute, mit Abstand? Dabei gibt Adolf Sauerland auch ein Detail preis, das ihn seit Jahren umtreibt: "Ich bin seit Anfang an der, der verantwortlich gemacht wird. Dabei wollte ich die Loveparade nie in Duisburg haben." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Adolf Sauerland. Ein Mann, kein Wort? Regie: Eva Müller