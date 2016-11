WDR 21:00 bis 21:50 Serien Phoenixsee D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Die Situation spitzt sich zu. Bei Birger in der Kanzlei steht der erste Gläubiger auf der Matte, der hofft, über den Wirtschaftsprüfer an sein Geld zu kommen. Auch bei Mike im Autowerk ist die Stimmung schlecht. Das Aus für ihn und die Kollegen steht kurz bevor. Aus Angst bald nicht mehr über die Runden zu kommen, bewirbt sich Sybille um die Stelle einer Putzhilfe - ausgerechnet bei dem geheimnisvoll wirkenden Nachbarn der Familie Hansmann. Nur bei den Kindern Fabian und Mats scheint es zu laufen: Sie vergessen alle Sorgen auf dem Fußballplatz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Felix Vörtler (Mike Neurath) Anna Stieblich (Sybille Neurath) Stephan Kampwirth (Birger Hansmann) Nike Fuhrmann (Katharina Hansmann) Alexandra von Schwerin (Beate Baum) Jürg Löw (Dr. Alexander Baum) Heinrich Giskes (Jupp Schmiedeskamp) Originaltitel: Phoenixsee Regie: Bettina Woernle Drehbuch: Michael Gantenberg Kamera: Tomas Erhart Musik: Ulrich Lask