WDR 20:15 bis 21:00 Serien Phoenixsee Folge: 1 D 2016 Stereo Untertitel HDTV Neu Neue Folge Neue Staffel Start der sechsteiligen Dramaserie rund um zwei Familien aus dem Ruhrpott. Das Dortmunder Arbeiterviertel Hörde am Phoenixsee wird zum Luxus-Wohnviertel umgewandelt. Die alteingesessenen Neuraths bekommen mit den Hansmanns neue Nachbarn. Zwei Welten treffen aufeinander. Während Mike Neurath Angst davor hat, dass das Autowerk, in dem er arbeitet, bald schließen muss, lässt sich Nachbar Birger Hansmann in kriminelle Machenschaften verwickeln. - Der WDR zeigt die neue Serie in Doppelfolgen. Schauspieler: Felix Vörtler (Mike Neurath) Anna Stieblich (Sybille Neurath) Stephan Kampwirth (Birger Hansmann) Nike Fuhrmann (Katharina Hansmann) Alexandra von Schwerin (Beate Baum) Jürg Löw (Dr. Alexander Baum) Heinrich Giskes (Jupp Schmiedeskamp) Originaltitel: Phoenixsee Regie: Bettina Woernle Drehbuch: Michael Gantenberg Kamera: Tomas Erhart Musik: Ulrich Lask