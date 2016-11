WDR 11:55 bis 12:45 Dokusoap Pinguin, Löwe & Co. Geschichten aus dem Zoo Münster D 2006 Stereo Untertitel Live TV Merken Die Leopardendame Nalla hat ein Rendezvous: Als die Pfleger merken, dass Nalla rollig ist, bringen sie die Leopardin zu einem Männchen. Doch Vorsicht ist angesagt, denn die beiden Raubkatzen müssen sich nicht zwangsläufig vertragen... Auf keinen Fall darf es so ausgehen wie bei den Keas. Diese Vogelart aus Neuseeland ist für ihre Brutalität bekannt - die ausrangierten Stofftiere einer Tierpflegerin zerlegen die Keas gnadenlos in ihre Einzelteile und haben viel Spaß dabei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pinguin, Löwe & Co.