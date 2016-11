Disney Channel 20:15 bis 21:45 Show Disney Magic Moments Disney Magic Moments - Die dramatischsten Duelle Gut gegen Böse D 2016 2016-12-02 22:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Scar gegen Simba, Arielle gegen Ursula, Mogli gegen Shir Khan - jeder von uns fieberte schon einmal bei einem Kampf zwischen Held und Bösewicht in einem Disneyfilm mit. In den Disney Magic Moments widmet sich Steven Gätjen diesmal eben diesen Momenten: Den dramatischsten Duellen Gut gegen Böse. Seien Sie mutig genug einzuschalten, denn es erwarten Sie nicht nur spannende Hintergrundstories zu den Duellen, sondern auch Deutschlands größte Disneyfans. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Steven Gätjen Originaltitel: Disney Magic Moments