The Killer Inside Folge: 16 Die Schwelle CDN 2015

Ein Landwirt wird neben seinem Lieferwagen tot aufgefunden. Es scheint sich um einen Raubüberfall zu handeln. Ein Nachtwächter berichtet von Streitereien mit Restaurantbesitzern, die der Landwirt belieferte, und auch eine Konkurrentin rückt ins Ziel der Ermittlungen. Erst als Maxime am Lieferwagen Lackspuren entdeckt, kommt das Team auf die richtige Spur. Die Ermittlungen um den Pädophilenring konzentrieren sich mittlerweile auf Martin Champagne. Julie hält ihn für den Zauberer. Sie braucht alle Unterstützung, die sie kriegen kann und bittet Walker, Maxime wieder mit in den Fall einbeziehen zu können. Er gewährt dies, ohne zu ahnen, dass Maxime bereits eigene Wege geht, um seinen Bruder zu rächen. Derweil eskaliert die private Situation von Julie und Vincent.

Schauspieler: Fanny Mallette (Julie Beauchemin) Éric Bruneau (Maxime Moreli) Sylvain Marcel (Bob Crépault) Olivia Palacci (Cindy Boucher) Mélissa Désormeaux-Poulin (Carla Moreli) Pierre Verville (Marcel Lévesque) David Savard (Vincent Duval) Originaltitel: Mensonges Regie: Sylvain Archambault Drehbuch: Gilles Desjardins Kamera: Jérôme Sabourin