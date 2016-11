ZDF neo 23:20 bis 00:05 Mysteryserie The Killer Inside Folge: 15 Der Siebente CDN 2015 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken In einer Wohnung wird eine Leiche gefunden. Sie ist gefesselt und weist Folterspuren auf. Es stellt sich heraus, dass es sich um einen ehemaligen Einbrecher handelt. Und dessen Beute aus dem letzten Coup ist immer noch verschollen. Max und Bob verstecken sich in der Wohnung, da sie vermuten, dass der Mörder zurückkommen könnte. Und tatsächlich nehmen sie jemanden fest. Doch erst ein Zigarettenstummel bringt sie auf die richtige Fährte. In dem Fall um die toten Kinder, hinter dem ein Pädophilenring zu stecken scheint, begibt sich Julie auf die Suche nach dem Zauberer. Gemeinsam mit Bob stellen sie eine Falle, in die tatsächlich der Anwalt Martin Champagne tappt. Doch das macht die Sache nicht einfacher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fanny Mallette (Julie Beauchemin) Éric Bruneau (Maxime Moreli) Sylvain Marcel (Bob Crépault) Olivia Palacci (Cindy Boucher) Mélissa Désormeaux-Poulin (Carla Moreli) Pierre Verville (Marcel Lévesque) David Savard (Vincent Duval) Originaltitel: Mensonges Regie: Sylvain Archambault Drehbuch: Gilles Desjardins Kamera: Jérôme Sabourin