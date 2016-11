ZDF neo 21:45 bis 23:20 Krimi Inspector Barnaby Erst morden, dann heiraten GB 2006 Stereo 16:9 Merken In Broughton findet jedes Jahr eine Kirmes mit einem "Wettbewerb der Geschlechter" statt. Während der Veranstaltung wird die betagte Aktivistin Mildred Danvers ermordet. Am Tag darauf wird auch noch der frauenfeindliche Reverend Anthony Gant erschossen. Barnaby fragt sich, ob die Morde mit dem Verlauf des Wettbewerbs zusammenhängen oder ob doch eine alte Fehde dahintersteckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Nettles (DCI Tom Barnaby) Jason Hughes (DC Ben Jones) Jane Wymark (Joyce Barnaby) Laura Howard (Cully Barnaby) Barry Jackson (Dr Bullard) Dominic Jephcott (Henry Marwood) Joseph Kennedy (Roland Marwood) Originaltitel: Midsomer Murders Regie: Sarah Hellings Drehbuch: Elizabeth-Anne Wheal Kamera: Colin Munn Musik: Jim Parker Altersempfehlung: ab 12

