Inspector Barnaby Die Spur führt ins Meer GB 2006 Nach Motiven von Caroline Graham Der gut aussehende Martin Barrett hat ein untrügliches Gespür dafür, wenn jemand etwas Unrechtes tut. Doch anstatt das Unrecht anzuprangern, erpresst er die Entlarvten. Damit verdient er sich ein stattliches Zubrot zu seinem schmalen Angestelltengehalt. Eines Nachts wird er durch sein Küchenfenster erschossen. Es zeigt sich bald, wie viele Feinde er gehabt hat - und sie alle sind verdächtig. Barnaby reist beim Recherchieren von Barretts "Geschäften" bis ans Meer. Der Fall fesselt den Inspector zunehmend auch aus privaten Gründen. Beim zweiten Mal nimmt er seine Frau Joyce mit an die Küste, die beiden werden von einem sympathischen Fischhändler-Ehepaar ins Ferienhaus eingeladen. Als der mutmaßliche Mörder schon fast überführt ist, erwägt Tom Barnaby sogar, sich ein Haus am Meer zu kaufen. Da nimmt der Fall eine unerwartete Wendung. Schauspieler: John Nettles (Inspector Barnaby) Jason Hughes (Constable Ben Jones) Jane Wymark (Joyce Barnaby) Laura Howard (Cully Barnaby) Barry Jackson (Dr. Bullard) Grant Masters (Martin Barrett) Charlotte Emmerson (Hayley Redfern) Originaltitel: Midsomer Murders Regie: Renny Rye Drehbuch: Douglas Watkinson Kamera: Colin Munn Musik: Jim Parker Altersempfehlung: ab 12