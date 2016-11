ZDF neo 17:25 bis 18:35 Krimi Columbo Schach dem Mörder USA 1973 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der abgewrackte und exzentrische Schachweltmeister Emmet Clayton steht vor seiner schwersten Bewährungsprobe: die Titelverteidigung gegen seinen Erzrivalen Tomlin Dudek. Als Clayton jedoch das Probespiel am Vorabend der Weltmeisterschaft verliert und er zusätzlich von paranoiden Wahnvorstellungen heimgesucht wird, in denen er von einem ihm überlegenen Dudek gedemütigt wird, bringt er seinen Gegner kurzerhand um. Bevor er jedoch zur Tat schreitet, zwingt er Dudek, einen Abschiedsbrief zu verfassen, der alles so aussehen lässt, als ob dieser vor der drohenden Niederlage geflohen ist. Claytons Plan geht allerdings nicht auf, als Dudek zwar schwer verletzt, aber lebend aus dem Müllzerkleinerer des Hotels geborgen wird. Die scheinbar leichte Aufklärung des Falls gestaltet sich für Columbo schwierig, da Dudek im Koma liegt und nicht vernehmungsfähig ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Columbo) Laurence Harvey (Emmet Clayton) Heidi Brühl (Linda Robinson) Lloyd Bochner (Mazoor Berozski) Jack Kruschen (Tomlin Dudek) Paul Jenkins (Sergeant Douglas) Michael Fox (Dr. Benson) Originaltitel: Columbo Regie: Edward Abroms Drehbuch: Jackson Gillis Kamera: Harry Wolf Musik: Dick De Benedictis Altersempfehlung: ab 12