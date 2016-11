ZDF neo 11:30 bis 12:15 Actionserie Die Rettungsflieger Folge: 86 Tödlicher Leichtsinn D 2005 Stereo Untertitel 16:9 Wieder da Merken Die attraktive Claudia hat einen vermeintlichen Einbrecher mit einem gekonnten Kung-Fu-Schlag niedergestreckt. Es scheint, als kenne sie den Eindringling. Der SAR 71 fliegt ihn ins BWK. Bei einem illegalen Autorennen im Hamburger Hafen sind Jessica und Mark mit ihrem Auto über die Kaimauer gerast. Als der SAR 71 an der Unfallstelle ankommt, wird Mark gerade aus dem Wrack geborgen. Für Jessica kommt jede Hilfe zu spät. Im Rettungszentrum hat Oberst Brandt inzwischen durch seinen Adjutanten Deffke seinen baldigen Besuch ankündigen lassen. Sabine, die sich kurz zuvor von Brandt getrennt hat, nimmt das gefasster auf als Blank und Wollcke, die ihren Chef nicht leiden können. Als die Crew zurück in ihre Einsatzzentrale kommt, zeigt Brandt gerade der attraktiven Blondine Anne Niemann, Tochter eines Generals, das Rettungszentrum. Blank und Wollcke vermuten, dass er mit dieser Aktion Sabine provozieren will, doch die Ärztin steht noch unter dem Eindruck, eine Patientin verloren zu haben. Als das Team mit dem nächsten Patienten, einem verunglückten Filmvorführer, ins UKE kommt, muss Sabine mit ansehen, wie sich Mark aus Kummer über Jessicas Tod vom Dach stürzen will. Sie setzt alles daran, den verzweifelten jungen Mann von seinem Vorhaben abzubringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marlene Marlow (Sabine Petersen) Nicolas König (Jens Blank) Oliver Hörner (Jan Wollcke) Patrick Wolff (Jonny von Storkow) Andreas Brucker (Oberst Ralph Brandt) Pierre René Müller (Obergefreiter Homann) Jan Becker (Oberstleutnant Deffke) Originaltitel: Die Rettungsflieger Regie: Gero Weinreuter Drehbuch: Astrid Ströher Kamera: Oliver-Maximilian Kraus Musik: Axel Donner