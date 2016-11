ZDF 03:05 bis 03:50 Magazin WISO Car-Sharing - Für wen es sich lohnt / Krank durch Dieselabgase? Warum ein Lungenfacharzt jetzt klagt / Adventszeit ist Lebkuchenzeit - Marken- oder Discounterware? / Chinesische Firmenübernahmen - Neue Arbeitsplätze statt Kündigung D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Car-Sharing Für wen es sich lohnt Das Auto ist für jeden dritten Deutschen immer noch ein Statussymbol. Ein Auto zu besitzen - das ist wichtig. Aber eine Studie zeigt, je größer der Wohnort, desto weniger wichtig ist es, ein eigenes Auto zu haben. Ein Grund neben den laufenden Kosten für ein Auto: In Großstädten werden Parkplätze rar und kostenpflichtig. Außerdem steht meist ein dichtes Netz an Öffentlichen Verkehrsmitteln zur Verfügung. Das Auto verliert seine Wichtigkeit als reines Transportmittel. Wer dann einmal ein Auto für Einkäufe oder einen Ausflug benötigt, nutzt verstärkt das Car-Sharing. Es gibt eine ganze Reihe von nationalen und regionalen Anbietern. Bereits 1,3 Millionen Menschen haben sich in Deutschland bei einem solchen Car-Sharing-Anbieter angemeldet. In manchen Großstädten ersetzt ein Car-Sharing-Fahrzeug schon bis zu 20 PKWs. Doch für wen lohnt sich das Car-Sharing? Ist es sinnvoll, wenn Sie täglich einen weiten Weg zur Arbeit zurücklegen müssen oder ist es eher eine praktische Möglichkeit für zwischendurch? Lohnt es sich, dafür ein eigenes Auto abzuschaffen? Funktioniert Car-Sharing nur in Großstädten oder gibt es die Möglichkeit auch auf dem Land? Woher wissen Sie, ob gerade ein Auto für Sie frei ist? Wo können Sie es wieder abstellen? Und wie bezahlen Sie die Fahrt dann? Krank durch Dieselabgase? Warum ein Lungenfacharzt jetzt klagt Adventszeit ist Lebkuchenzeit Marken- oder Discounterware? Chinesische Firmenübernahmen Neue Arbeitsplätze statt Kündigung In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Marcus Niehaves Originaltitel: WISO

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 374 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 174 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 06:45

Seit 104 Min. Hart aber fair

Diskussion

Das Erste 02:10 bis 03:25

Seit 64 Min.