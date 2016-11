ZDF 18:00 bis 19:00 Krimiserie SOKO München Abgezockt D 2016 2016-11-28 02:20 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Live TV Merken Die Leiche des allein lebenden und am Tourette-Syndrom leidenden Tobias Walter wird erst zwei Tage nach seiner Ermordung gefunden. Jugendliche und ein Rechtsradikaler haben ihn gemobbt. Zunächst ermittelt die SOKO im Umfeld dieser Verdächtigen. So niederträchtig deren Verhalten auch war, spricht dennoch einiges dagegen, dass einer von ihnen den Mord an Walter begangen haben könnte. Ein Zeuge erzählt schließlich von einem Autounfall vor fünf Wochen. Dieser hat sich schräg gegenüber dem Wohnhaus von Walter ereignet. Recherchen fördern eine erstaunliche Familiengeschichte zutage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerd Silberbauer (Arthur Bauer) Michel Guillaume (Theo Renner) Bianca Hein (Katharina Hahn) Joscha Kiefer (Dominik Morgenstern) Amanda Da Gloria (Antonia Bischoff) Christofer v. Beau (Franz Ainfachnur) Florian Odendahl (Dr. Weissenböck) Originaltitel: SOKO München Regie: Mike Viebrock Drehbuch: Renate Kampmann Kamera: Simon Zeller Musik: Arpad Bondy