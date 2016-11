ZDF 09:05 bis 10:30 Magazin Volle Kanne - Service täglich Car Sharing - Für wen lohnt es sich? / Gute Fette, schlechte Fette - Informationen von Brigitte Bäuerlein / Florian Weiss beim Tunnelbau - So entsteht ein Straßentunnel / Grabsteine als Gartengestaltung - Ein Garten der besonderen Art / Hoch ansteckender Scharlach - Gefährliche Kinderkrankheit? D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Helmut Lotti gilt als einer der erfolgreichsten Sänger Europas. Musikalisch will er sich nicht auf eine bestimmte Richtung festlegen lassen: Egal, ob Klassik, Pop, Latinorhythmen oder afrikanische Klänge - seine musikalisches Repertoire ist breit gefächert. Nach einer Auszeit schlägt er auf seiner neuen Platte "The Comeback Album" nun eher soulige Töne an. Gast: Jim Kerr Musiker Jim Kerr ist der Sänger der Simple Minds. Die Band gehört zu den erfolgreichsten Musikgruppen der 80er und 90er Jahre. 1985 gelang den Schotten mit der Single "Don't You (Forget About Me)" der internationale Durchbruch. Nun hat die sechsköpfige Band erstmals ein Akustikalbum veröffentlicht - mit dem simplen, aber treffenden Titel "Simple Minds Acoustic". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andrea Ballschuh Gäste: Gäste: Helmut Lotti (Musiker), Jim Kerr (Musiker) Originaltitel: Volle Kanne - Service täglich