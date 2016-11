NDR 22:00 bis 22:45 Dokumentation 45 Min Vorsicht Trickbetrüger - Was tun gegen Langfinger und Co? D 2016 Untertitel HDTV Merken Der Rentner Günter F. hatte gerade knapp 1.000 Euro von der Bank abgehoben. Ein Mann spricht ihn an, seine Lederjacke sei schmutzig und hilft ihm beim Säubern. Erst später bemerkt Günter F., dass der Umschlag mit dem Bargeld weg ist. Er ist auf Betrüger hereingefallen, die ihn schon in der Bank ausgespäht hatten. Die Gauner benutzen immer neue Maschen: sei es der Schmutztrick, Haustürbetrug oder Halskettchentausch: "45 Min" zeigt die Methode. Die Opfer schämen sich oft, weil sie sich hereinlegen lassen haben. Das muss man aber nicht, sagt Thomas H. vom Weißen Ring. Jeder kann Opfer werden. Trickbetrüger bestehlen Menschen, während sie deren Aufmerksamkeit ablenken. Wie das geht, demonstriert ein Profizauberer und Taschendieb in der Mannheimer Fußgängerzone. Er beweist: Nicht nur ältere Menschen fallen auf die Trickbetrüger herein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 45 Min Regie: Claus Hanischdörfer