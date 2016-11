NDR 23:15 bis 00:45 Komödie Contact High A, D, PL, LUX 2009 Dolby HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mit eher geringen Erfolgsaussichten versuchen die etwas weltfremden Max Wurst (Michael Ostrowski) und Hans Durst (Raimund Wallisch), sich als Imbissbudenbesitzer gerade eine Existenz aufzubauen. Der kiffende Max ist beseelt von dem Gedanken, dass beim "contact high" sich die Gefühle und Gedanken eines Berauschten auf einen Nicht-Berauschten übertragen. Ihre Idylle wird unterbrochen, als ihre Chefin Mao (Pia Hierzegger), sie mit sanfter Gewalt zwingt, für sie mit dem Zug nach Polen zu fahren. Im Hotel "Blaue Krone" in Lodz sollen sie eine Tasche abholen und diese schnellstmöglich nach Wien bringen. Wenig begeistert machen sich die beiden auf den Weg - um Geld zu sparen zunächst mal per Anhalter. Was nicht funktioniert und zu ersten Irritationen führt. Inzwischen hat Harry rausbekommen, dass Schorsch sich an dem Auftrag vorbeimogeln will, und drängt seinen Freund mit Nachdruck zum Aufbruch. In Schorschs Ford Mustang und ohne Führerschein machen sie sich auf den Weg. In Lodz angekommen, stopfen Max und Hans sich erst mal ihre Tasche mit Würsten voll, werden beim Schwarzfahren erwischt und erhalten schließlich doch die ominöse Tasche. Die beiden haben keine Eile, wollen lieber noch einen Ausflug ins polnische Nachtleben dranhängen. Zuvor gönnen sie sich einen harmlosen kleinen Imbiss, der es in sich hat. Und so kommt es, dass nicht nur für Max, der sich vor dem Discobesuch noch etwas Ecstasy genehmigt, die Welt bald ganz eigenartige Formen annimmt. Während Harry und Schorsch den beiden stets dicht auf den Fersen sind und dabei alles geben. "Contact High" schließt sich an Michael Glawoggers Kultfilm "Nacktschnecken" an und beeindruckt von der ersten Minute an mit absurden Bildern, Wiener Schmäh und unkonventionellen Songs. Der beeindruckende Soundtrack trägt ebenso zur guten Laune bei wie das lustbetonte Spiel der Darsteller und die kitschig-bunten Drogenträume in Cartoonform. Der Kritiker Christoph Petersen schrieb auf "filmstarts.de" über den Film: 'Wenn sich Quentin Tarantinos "Pulp Fiction" und Michel Gondrys "The Science of Sleep" in Wien treffen, um in Krakau gemeinsam einen Kiffen zu gehen, dann kommt "Contact High" dabei heraus. Michael Glawoggers psychedelische Gangster-Komödie ist ebenso selbstreferenziell wie abgedreht, wirft mit spritzigen Zitaten und hammergeilen Musikstücken um sich und macht so einfach jede Menge rosarote Laune.' In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Ostrowski (Max) Raimund Wallisch (Johann) Alexis Santiago Hernandez (Kleiner Bub) Victor Varnado (Blinder Mann) Jeremy Strong (Carlos) Michael-Joachim Heiss (Mechaniker Stevie) Detlev Buck (Harry) Originaltitel: Contact High Regie: Michael Glawogger Drehbuch: Michael Glawogger, Michael Ostrowski Kamera: Attila Boa, Wolfgang Thaler Musik: Katrin Erichsen, Charlotte Goltermann Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Snooker

Sport

Eurosport 20:00 bis 22:55

Seit 75 Min. Familienfest

Drama

ZDF 20:15 bis 21:45

Seit 60 Min. Tödliche Weihnachten

Actionfilm

kabel eins 20:15 bis 22:30

Seit 60 Min. Winterschlaf

Drama

ARTE 20:15 bis 23:25

Seit 60 Min.