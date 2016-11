Phoenix 02:55 bis 03:40 Reportage Michael Martin - Abenteuer Wüste Durch Islands Vulkanwüste zum Polarlicht D 2013 Live TV Merken Island ist die grösste Vulkaninsel der Welt. Sie vereint auf einzigartige Weise ganz unterschiedliche Landschaften. Das Hochland der Insel ist von Eis- und Vulkanwüsten geprägt und vollkommen unbewohnt. Unter den gewaltigen Gletschern liegen hochaktive Vulkansysteme; regelmässig kommt es zu Ausbrüchen, die die Gestalt der Insel ständig verändern. Mitten im isländischen Winter wagt sich Michael Martin in dieses Hochland, das zu dieser Jahreszeit Sperrgebiet ist, weil sich dort immer wieder Menschen in Lebensgefahr gebracht haben. Im hochgerüstetem Spezialjeep durchquert der Abenteuerer surreale Landschaften, wandert mit seiner Kamera durch Schnee und Eis und entdeckt Seen, Schluchten, Krater, Wasserfälle und Geysire. Aber sein wichtigstes Ziel in dieser unwirklichen Wüstenlandschaft ist ein aussergewöhnliches Himmelsphänomen: das Polarlicht, das vor der atemberaubenden Kulisse des winterlichen Hochlands aufleuchtet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Michael Martin - Abenteuer Wüste

