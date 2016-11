Phoenix 00:00 bis 00:45 Talkshow Unter den Linden Mehr Deutschland oder mehr Europa - was wollen wir? D 2016 Live TV Merken Seit dem 09.November diskutiert die Welt den Wahlausgang in den USA, prognostiziert die Zukunft und forscht nach den Ursachen für den Wahlerfolg Donald Trumps. In einem sind sich die meisten Beobachter einig - der Erfolg Trumps kann und darf nicht isoliert betrachtet werden. Denn sowohl seine Wahl, als auch das Votum der Briten für den Brexit haben in ihren Ursachen eines gemeinsam: Eine Skepsis immer größer werdender Teile der Gesellschaften gegenüber übernationalen Institutionen und Gemeinschaften. Die Furcht der Menschen durch Globalisierung undInternationalisierung zum Verlierer zu werden bestimmt zunehmend ihr Wahlverhalten. Woher kommt die Skepsis gegenüber übernationalen Gemeinschaften? Erleben wir eine Renaissance des Nationalstaats? Wie bewahren wir das Projekt Europa? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Alfred Schier Gäste: Gäste: Ska Keller (MdEP, Vizepräsidentin Grünen/EFA-Fraktion im Europaparlament), Alexander Gauland (stellv. AfD-Bundessprecher, AfD-Fraktionsvorsitzender Brandenburger Landtag) Originaltitel: Unter den Linden