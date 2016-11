ZDFinfo 17:25 bis 18:15 Reportage Handy - Strahlendes Risiko? D 2014 Stereo 16:9 Live TV Merken Fast sieben Milliarden Handys gibt es weltweit. Doch ist die Strahlung der Geräte womöglich viel gefährlicher, als wir denken? In der Forschung werden unterschiedliche Punkte vertreten. Die Dokumentation "Handy - Strahlendes Risiko?" geht dem kontroversen Thema auf den Grund, beschreibt den Stand der Wissenschaft und präsentiert die Ergebnisse aktueller Forschung. Fast sieben Milliarden Handys und Smartphones werden zurzeit weltweit benutzt, etwa 700 Millionen Handys gibt es allein in Europa. Und es werden täglich mehr. Das Mobiltelefon dient längst nicht mehr nur zum Telefonieren - moderne Smartphones sind Multifunktionsgeräte, die manche von uns kaum noch aus der Hand legen. Doch ist die Strahlung der Geräte vielleicht viel gefährlicher, als Hersteller und Mobilfunkbetreiber behaupten? Welche Wirkung haben die Strahlen auf den Menschen? Neue Studien aus Frankreich haben ergeben, dass möglicherweise ein Zusammenhang zwischen häufigem Telefonieren und Krebs bestehen könnte. Vieltelefonierer hätten demnach ein erhöhtes Risiko, an bösartigen Hirntumoren zu erkranken. Bei der Frage nach der gesundheitlichen Belastung durch Handystrahlung scheiden sich jedoch die Geister. Tausende Studien kamen zu unterschiedlichsten Ergebnissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Handy - Strahlendes Risiko? Regie: Nanje de Jong-Teuscher, Claus U. Eckert