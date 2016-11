ZDFinfo 14:25 bis 15:10 Dokumentation Elemente - Bausteine der Welt Geheimnisse der Materie GB 2010 Stereo 16:9 Merken Die Erde besteht aus 92 Elementen. Doch die Vorstellung, dass es nur vier seien - Erde, Feuer, Luft und Wasser - bestand bis ins 19. Jahrhundert. Professor Al-Khalili geht dem auf die Spur. Er folgt den Fußspuren der Alchemisten, die - auf der Suche nach ewigem Leben - die Auffassung über die Elemente anzweifelten. Trotz falscher Fährten und Rivalitäten entwickelten die Forscher Methoden, die zu neuen Elementen führten und die Chemie revolutionierten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Al-Khalili (Himself - Presenter) Anna Marie Roos (Herself) Andrea Sella (Himself) Hal Sosabowski (Himself) Gäste: Gäste: Prof. Jim Al-Khalili Originaltitel: Chemistry: A Volatile History Regie: Jon Stephens Musik: Ty Unwin