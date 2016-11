ZDFinfo 08:30 bis 09:15 Dokumentation Moderne Wunder: Äxte USA 2008 Stereo 16:9 Live TV Merken "Moderne Wunder" stellt eine der ältesten und schärfsten Waffen der Welt vor: die Axt. Um zu verstehen, was eine Axt so gefährlich und wirkungsvoll macht, untersucht der Film deren Technik. Die Axt hat eine lange Tradition ob als Waffe bei den Wikingern oder als nützliches Werkzeug. Diese Folge von "Moderne Wunder" besucht unter anderem eine der größten Axt-Fabriken der Welt und zeigt einen begeisterten Sammler, der über 1000 Exemplare besitzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Modern Marvels Drehbuch: Steve Durgin Kamera: Dave Baker