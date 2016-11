TNT-Serie 02:55 bis 03:35 Krimiserie Monk Mr. Monk in der Rapszene USA 2007 16:9 Merken Der berühmte Rapper Extra Large wird von einer Autobombe genau so ermordet, wie in einem Lied seines Rivalen MurderUss beschrieben. Damit ist MurderUss der Hauptverdächtige -- doch Natalie hat da ein komisches Gefüh. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Traylor Howard (Natalie Teeger) Ted Levine (Captain Leland Stottlemeyer) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Snoop Dogg (Murderuss/Russell Kroy) David Banner (Snake da Assassin) Ronreaco Lee (Denny Hodges) Originaltitel: Monk Regie: Paris Barclay Drehbuch: Daniel Dratch Kamera: Joe Pennella Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12

