TNT-Serie 23:35 bis 00:25 Krimiserie Lilyhammer Transatlantische Beziehungen N, USA 2014 16:9 Merken Roar wurde in Brasilien wegen Drogenschmuggels ins Gefängnis gesteckt. Da Frank und Torgeir beim Staatssekretär auf taube Ohren stoßen, nehmen sie die Sache selbst in die Hand und fliegen kurzerhand nach Südamerika. Zwischen Greenpeace-Aktivisten, ein paar Millionen Dollar und gekauften Huren, die den Staatssekretär im wahrsten Sinne des Wortes auf Kreuz legen, gelingt es ihnen, Roar zu befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steven Van Zandt (Frank Tagliano) Trond Fausa (Torgeir Lien) Steinar Sagen (Roar Lien) Robert Skjærstad (Roy 'Fingern' Aass) Tommy Karlsen (Arne) Fridtjov Såheim (Jan Johansen) Maria Joana (Alex) Originaltitel: Lilyhammer Regie: Simen Alsvik Drehbuch: Anne Bjørnstad, Jadranko Mehic, Eilif Skodvin, Tomas Solli, Steven Van Zandt