TNT-Serie 22:50 bis 23:35 Krimiserie Lilyhammer Schusswechsel mit Tiger N, USA 2014 16:9 Torgeir und Roar verbringen Silvester in Rio, wo Roar die Brasilianerin Alex heiraten will, die er im Internet kennengelernt hat. Dumm nur, dass die naiven Norweger nicht merken, welches Spiel Alex' Bruder mit ihnen spielt. Frank ist indes in Lillehammer und beobachtet, wie ein Mann eine junge Frau verprügelt. Als er der Frau zu Hilfe eilen will, wird er von der Mutter des Schlägers angeschossen. Schauspieler: Steven Van Zandt (Frank Tagliano) Trond Fausa (Torgeir Lien) Steinar Sagen (Roar Lien) Robert Skjærstad (Roy 'Fingern' Aass) Tommy Karlsen (Arne) Fridtjov Såheim (Jan Johansen) Nils Jørgen Kaalstad (Dag Solstad) Originaltitel: Lilyhammer Regie: Simen Alsvik Drehbuch: Anne Bjørnstad, Jadranko Mehic, Eilif Skodvin, Tomas Solli, Steven Van Zandt